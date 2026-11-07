Piero De Luca: "Da Fdi propaganda falsa e spudorata sugli stadi" "Ridicoli i manifesti per intestarsi risultati Regione e Comuni Napoli e Salerno"

"Non c’è limite al peggio. Sono semplicemente ridicoli i manifesti che Fratelli d’Italia ha fatto affiggere a Napoli e Salerno per attribuire al Governo Meloni il risultato degli interventi destinati agli Stadi Maradona e Arechi, insieme al campo Volpe.

Il finanziamento complessivo di 289 milioni di euro è stato effettuato con risorse del c.d. Fondo di rotazione, fondi che erano da anni nella disponibilità della Regione Campania".

Lo dichiara Piero De Luca, segretario regionale del Partito Democratico della Campania.

"Gli interventi sono sostenuti dunque da fondi di competenza della Regione nell'ambito dell'attuale programmazione nazionale della coesione, la cui destinazione deriva da una precisa volontà della Regione stessa e dei Comuni interessati. Il via libera del Cipess ha completato l’iter previsto dalla legge per la rimodulazione dell’Accordo di coesione.

Riscrivere la realtà in modo così spudorato e grottesco dimostra come il Partito della Premier Meloni sia giunto oramai al capolinea.

Se vogliono fare qualcosa per il Sud, cancellino le intese sull'autonomia sottoscritte con Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Altrimenti la smettano con la propaganda da quattro soldi, cui non crede più nessuno".