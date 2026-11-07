Maria, luce di speranza: concerto dell'Immacolata a Napoli Musica sacra, spiritualità e solidarietà

La grande musica sacra incontra la spiritualità e la solidarietà nel cuore di Napoli. In occasione della solennità dell'Immacolata Concezione, l'associazione culturale Noi per Napoli Aps, sotto la direzione artistica dei maestri Olga De Maio e Luca Lupoli, presenta il concerto benefico "Maria, luce di speranza, armonie celesti tra fede, musica e solidarietà", in programma martedì 8 dicembre 2026, alle ore 19:30, presso la suggestiva Chiesa di Santa Maria della Mercede, in Via Chiaia 157 a Napoli.

L'iniziativa, realizzata in collaborazione con il Nucleo di Volontariato e Protezione Civile ANC Napoli O.d.V., intende celebrare la figura della Vergine Maria attraverso il linguaggio universale della musica, offrendo al pubblico un'esperienza artistica e spirituale di particolare intensità.

I protagonisti e il programma musicale

Protagonisti della serata saranno il soprano M° Olga De Maio e i tenori M° Luca Lupoli e M° Lucio Lupoli, accompagnati all'organo dal M° Natalya Apolenskaja.

La presentazione sarà affidata a Teresa Mori, giornalista, critica teatrale e musicologa, che guiderà il pubblico attraverso un percorso musicale e spirituale, illustrando il significato delle composizioni e il loro legame con il tema della serata.

Il programma, articolato in quattro momenti tematici, comprenderà tredici composizioni di alcuni tra i più importanti autori della tradizione musicale sacra e lirica, tra cui Francesco Durante, Gioachino Rossini, Francesco Paolo Tosti, Pietro Mascagni, Charles Gounod, Franz Schubert, Adolphe Adam e Franz Xaver Gruber.

Dalle invocazioni mariane alle grandi pagine di preghiera, fino alle suggestioni musicali della Natività, il concerto accompagnerà gli spettatori in un itinerario ideale che dalla sofferenza e dalla ricerca di consolazione conduce alla luce della speranza e alla pace del Natale.

La partecipazione della Chiesa di Napoli

A conferire ulteriore significato spirituale all'iniziativa sarà la partecipazione di don Raffaele (Lello) Ponticelli, Vicario Episcopale, che interverrà in rappresentanza dell'Arcidiocesi di Napoli, su delega dell'Arcivescovo Metropolita, Cardinale Domenico Battaglia, portando il proprio saluto alla comunità e ai presenti.

Un momento di particolare valore, che sottolinea il legame tra fede, cultura, impegno sociale e attenzione alle persone più fragili.

La finalità benefica: la musica come gesto concreto di solidarietà

Il concerto nasce con una precisa finalità solidale: il ricavato sarà destinato all'acquisto di generi alimentari di prima necessità a favore delle famiglie bisognose di Napoli.

Un'iniziativa che si inserisce nel percorso culturale e sociale dell'Associazione Noi per Napoli APS, da anni impegnata nella valorizzazione del patrimonio musicale e artistico e nella promozione di eventi capaci di coniugare cultura, partecipazione e solidarietà.

La musica diventa così non soltanto espressione di bellezza, ma anche occasione di condivisione, vicinanza e sostegno concreto.