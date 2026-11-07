SSC Napoli, annullata la conferenza di Allegri 10 minuti prima dell'inizio

Annullata improvvisamente la conferenza stampa di Massimiliano Allegri pre Napoli-Lazio: una decisione che arriva a 10 minuti dall'inizio e con la sala piena di giornalisti presso il centro sportivo di Castel Volturno. Il tecnico doveva infatti presentare la prossima sfida di Serie A nella giornata di oggi - sabato 7 novembre - a partire dalle 15:00.
La decisione è stata comunicata stesso dall'addetto stampa del Napoli ai giornalisti presenti in sala conferenza.
Napoli-Lazio: Allegri non parla alla vigilia del match
Il Napoli scenderà in campo domani - domenica 8 novembre - alle ore 12:30 contro la Lazio di Gattuso, attualmente prima. Sono ben 14 le distanze che separano le due squadre nella classifica di Serie A, con il Napoli che vive un momento complesso di tensione e di carenza di risultati.
La squadra, infatti, è in ritiro dopo la partita contro il Porto. A questo si aggiunge l'improvvisa notizia dell'annullamento della conferenza stampa di Massimiliano Allegri.