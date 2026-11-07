Igiene e sicurezza alimentare: sequestrati 20 kg di prodotti per celiaci Controlli dei Carabinieri a Posillipo, ristoranti sanzionati

Sale l’attenzione dei carabinieri nel quartiere Posillipo, s’incrementano i servizi di controllo del territorio. I militari della compagnia di Bagnoli hanno presidiato la collina napoletana con diverse pattuglie e ispezionato locali e ristoranti.



79 le persone identificate, 23 i veicoli passati al setaccio, 4 quelli sequestrati.



Per un ristoratore, 6 non conformità rilevate e una sanzione amministrativa applicata, per circa 2000 euro. Accertate irregolarità nella produzione dell’acqua potabile con impianto di filtrazione.



7 le non conformità scoperte in un ristorante. In questo caso, l’imprenditore non ha rispettato la procedura Haccp di produzione di prodotti per celiaci e di tracciabilità interna.

Distrutti 20 kg di alimenti e la sospensione della linea di attività dei prodotti destinati a celiaci. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.