Acerra, pugno duro della polizia: contestate 32 violazioni al codice stradale In campo il reparto prevenzione crimine Campania

Gli agenti del commissariato di Acerra, unitamente ai militari dell'arma dei carabinieri e della guardia di finanza, con il supporto della polizia scientifica, del reparto prevenzione crimine Campania, polizia locale e con squadra cinofili della guardia di finanza, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Acerra.

Nel corso dell’attività, gli operatori hanno identificato 312 persone, di cui 103 con precedenti di polizia, controllato 224 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo; sono state, inoltre, contestate 32 violazioni del codice della strada. Infine, state controllate 8 persone sottoposte a misure restrittive o alternative.