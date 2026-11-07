IL PIZZINO di Gerardo Casucci: E neanche così poco Da capire se davvero lo spogliatoio sia spaccato e se De Bruyne sia il capopopolo della insurrezione

Se posso dire la mia, trovo disgustoso questo rimestare nel torbido della stampa nazionale e - peggio - locale. Non so se davvero lo spogliatoio sia "spaccato", né so se Kevin De Bruyne sia il capopopolo della (eventuale) insurrezione. E, a dirla tutta, neanche mi interessa. Perché, mi chiedo, dar fede agli stessi che non capirono nulla né prima, né durante e neanche dopo l'ammutinamento azzurro contro Carlo Ancelotti del 10 dicembre 2019? Non può semplicemente essere che il belga stia facendo un lavoro da leader (quale è), spronando, e talvolta anche litigando, coni suoi colleghi, che di verve ne difettano, e neanche così poco?