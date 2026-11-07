Sangiuliano pizzica Manfredi: "E' il sindaco delle tartine e del prosecco" A Punto di vista su Otto Channel l'ex ministro a confronto con Zinno (Pd). Attacco a sindaco e Fico

L'ex ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, capo dell'opposizione in Regione e responsabile campano di FdI, alza i toni del confronto politico in Campania e attacca il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il governatore regionale, Roberto Fico. Lo fa con arguzia e ironia nel corso della trasmissione "Punto di vista" sul canale 16 di Otto Channel tv (CLICCA QUI PER RIVEDERE LA PUNTATA) - che andrà in replica domenica alle 15 - nel corso della quale si è confrontato con il consigliere regionale del Pd, Giorgio Zinno, per anni sindaco di San Giorgio a Cremano.

Sangiuliano ha contestato Fico sugli investimenti per la sanità ma ha criticato in maniera severa anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che ha definito il "sindaco delle tartine e del prosecco", facendo riferimento all'agenda quotidiana del sindaco nella quale sarebbero segnalate solo feste e inaugurazioni.