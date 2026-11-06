Inps a Orientasud: workshop per spiegare ai giovani il lavoro e la previdenza Bafundi Dcm Napoli: "Il futuro si costruisce su un presente lavorativo senza zone grigie"

Anche quest’anno l’Inps partecipa a Orientasud, l’appuntamento annuale con l’orientamento alla Mostra d’Oltremare di Napoli.

Lo stand dell’Istituto è curato dai colleghi della Direzione di coordinamento metropolitano di Napoli ed è molto frequentato da studenti e insegnanti. Oltre a dare informazioni e consulenza, ospita workshop per i ragazzi sui tempi del lavoro e della previdenza.

"Con modalità innovative di interazione e di gaming abbiamo affrontato con i giovani i temi e le opportunità legati al loro ingresso nel mondo del lavoro. Abbiamo parlato anche delle tutele contrattuali, previdenziali e assicurative - dichiara Roberto Bafundi, direttore della Dcm Napoli dell’Inps -. I ragazzi ormai sanno che il futuro si costruisce su un presente lavorativo privo di ‘zone grigie’. In quel presente non c’è spazio per l’illegalità né per il mancato riconoscimento dei diritti.

Ogni giorno datori di lavoro, lavoratori e Inps si impegnano a realizzare un ‘patto generazionale’. Questo patto deve garantire ai giovani di oggi, adulti di domani, un’esistenza ‘libera e dignitosa’ in tutte le aree del Paese e in particolare nel nostro Mezzogiorno. È il valore fondante del nostro welfare".