Dovrà scontare oltre 6 anni di reclusione: arrestata una 49enne Provvedimento determinazione pene concorrenti

La polizia ha arrestato una 49enne in esecuzione di un provvedimento di determinazione pene concorrenti.

Gli agenti del commissariato San Carlo Arena hanno eseguito nei confronti della donna il provvedimento in questione, emesso lo scorso 27 ottobre dalla procura della repubblica presso il tribunale di Napoli, ufficio esecuzioni penali.

La stessa dovrà espiare 6 anni, 10 mesi e 28 giorni di reclusione per delitti contro il patrimonio mediante frode e possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, reati commessi nelle città di Napoli e Bologna tra gli anni 2015 e il 2020.