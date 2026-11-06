Napoli: tentano di rubare un telefono e aggrediscono gli agenti La polizia arresta due uomimi

La polizia ha arrestato due uomini di cui un 21enne ed un 28enne, per tentato furto con destrezza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Gli agenti nel transitare in corso Umberto I, hanno notato i due seguire con fare guardingo una persona; proprio in quei frangenti, i poliziotti hanno visto il 21enne che stava sfilando il cellulare dallo zaino della vittima, ma è stato prontamente bloccato insieme al suo complice.

Una volta accompagnati presso gli uffici di polizia, i due hanno aggredito gli agenti. Ne è nata una colluttazione, al termine della quale gli operatori sono riusciti a riportare la situazione alla calma e a trarli in arresto.