Napoli, dovrà scontare oltre 4 anni di reclusione: arrestato La polizia esegue provvedimento di determinazione pene concorrenti

La polizia ha arrestato un 37enne in esecuzione di un provvedimento di determinazione pene concorrenti.

Gli agenti della squadra mobile hanno eseguito nei confronti dell’uomo il provvedimento in questione, emesso lo scorso 26 ottobre dalla procura della repubblica presso il tribunale di Cassino, ufficio esecuzioni penali.

L'uomo dovrà espiare 4 anni, 2 mesi e 21 giorni di reclusione per furto, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione, reati commessi nella città di Napoli e nei comuni di Casalnuovo di Napoli e Arce, nel periodo compreso tra il 2009 e il 2021.