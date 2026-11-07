Castellammare di Stabia: lavori di ammodernamento della rete elettrica Al via gli interventi in diverse strade cittadine

Prenderanno il via lunedì 9 novembre gli interventi di sostituzione dei cavi di media tensione della rete elettrica della città di Castellammare di Stabia, finalizzati all'adeguamento tecnologico e al miglioramento della qualità e dell'affidabilità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica.

I lavori, che proseguiranno fino al 4 dicembre 2026, interesseranno diverse arterie cittadine (Via Giuseppe Cosenza, Via Passeggiata Archeologica, Viale Puglia, Via Napoli, Via Renato Rajola, Via Salvador Allende) e comporteranno modifiche temporanee alla circolazione stradale, secondo quanto previsto da apposita ordinanza dirigenziale.

Per ridurre al minimo i disagi per cittadini e automobilisti, è stato definito uno specifico piano operativo, frutto di un confronto tecnico tra l'Amministrazione comunale, la Polizia Municipale, il settore Lavori Pubblici, E-Distribuzione e la società incaricata dei lavori. Una programmazione che tiene conto delle esigenze del territorio e della necessità di limitare, per quanto possibile, le ripercussioni sulla circolazione stradale, garantendo al contempo lo svolgimento degli interventi in condizioni di sicurezza. Le modifiche alla viabilità saranno disposte per fasi: le limitazioni alla circolazione interesseranno, dove le condizioni lo consentano, una sola parte della carreggiata nei tratti di volta in volta coinvolti dai lavori.

L'amministrazione comunale - scusandosi per gli eventuali disagi - invita i cittadini e gli automobilisti alla collaborazione prestando la massima attenzione alla segnaletica e programmando, se possibile, percorsi alternativi.

IL PIANO NEL DETTAGLIO:

Via Giuseppe Cosenza: dal 9 novembre al 4 dicembre, dalle ore 8:00 alle 18:30, con divieto di sosta, restringimenti di carreggiata e senso unico alternato.

Via Passeggiata Archeologica: dal 9 al 12 novembre e dal 16 novembre al 4 dicembre, con restringimenti di carreggiata e senso unico alternato.

Viale Puglia: dal 16 novembre al 4 dicembre, dalle ore 7:00 alle 18:00, con divieto di sosta e senso unico alternato.

Via Napoli: dal 9 al 17 novembre, nella fascia oraria notturna 21:30-6:00, con interdizione al transito nei tratti interessati dai lavori e deviazioni del traffico. Sono previste deroghe per i residenti, i mezzi di soccorso, di emergenza e delle forze dell'ordine.

Via Renato Rajola: dal 12 al 20 novembre, dalle ore 8:00 alle 18:30, con restringimento della carreggiata e divieto di sosta.

Via Salvador Allende: dal 16 novembre al 2 dicembre, dalle ore 8:00 alle 18:30, con restringimento della carreggiata e divieto di sosta.