Campi Flegrei. Ferrante: Da Governo impegno senza precedenti, Fi in prima linea Obiettivo: "Trasformare le risorse stanziate e gli interventi programmati in risultati tangibili"

"Il nostro Governo sta affrontando il tema del bradisismo con una strategia strutturale, che supera la logica emergenziale e punta su prevenzione, messa in sicurezza degli edifici e sostegno ai cittadini, responsabilizzando a tal fine anche l’amministrazione regionale.

È questo il cambio di passo al centro del nuovo Piano straordinario per i Campi Flegrei, con il relativo decreto che sarà bollinato quanto prima, che testimonia un impegno senza precedenti per il territorio”.

Lo ha detto il deputato di Forza Italia Tullio Ferrante, Sottosegretario al Mit, nel corso della segreteria regionale del partito a Pozzuoli.

"Abbiamo stanziato un miliardo di euro in dieci anni - ha aggiunto - per la prevenzione sismica e la riqualificazione degli edifici e delle infrastrutture. Sono inoltre previsti contributi per la messa in sicurezza delle abitazioni principali fino al 100% per i nuclei con redditi inferiori a 28mila euro e fino a 30mila euro per il ripristino dei danni lievi.

A queste misure si aggiungono il sostegno a famiglie e imprese, la sospensione delle rate dei mutui fino al 31 dicembre 2027 e oltre 30 milioni di euro per la delocalizzazione degli alloggi di via Coste d’Agnano-Solfatara a Pozzuoli. Come Forza Italia siamo in prima linea per i Campi Flegrei, e lo dimostra la scelta altamente simbolica di scegliere Pozzuoli come sede per la seconda segreteria regionale: stiamo lavorando per il potenziamento delle infrastrutture strategiche del territorio, a partire dall’avvio della progettazione dall’Asse occidentale della tangenziale di Napoli, un’opera cruciale sotto il profilo delle esigenze di protezione civile.

Qualche mese fa abbiamo firmato con Tangenziale di Napoli il protocollo che riguarda lo svincolo di via Campana e l’ingresso controllato da via Cigliano, opere altrettanto importanti per migliorare la viabilità e rendere più efficienti i collegamenti.

Sto inoltre seguendo la questione della Galleria Flegrea, attualmente chiusa e dove la ventilazione forzata ha consentito di ridurre significativamente le concentrazioni di Co2: mentre proseguono gli interventi necessari a garantire la riapertura in sicurezza, Rfi sta studiando ulteriori soluzioni innovative, da attuare già nelle prossime settimane.

Per Forza Italia la sicurezza dei Campi Flegrei è una priorità concreta: continueremo a lavorare, con responsabilità e determinazione, per trasformare le risorse stanziate e gli interventi programmati in risultati tangibili, tutelando i cittadini e - ha concluso Ferrante - rafforzando la capacità dei Campi Flegrei di fronteggiare il fenomeno del bradisismo".