Adescato sui social da una "finta donna", 26enne rapinato e accoltellato Gli hanno portato via lo smartphone e 50 euro

I Carabinieri della stazione di Secondigliano sono intervenuti su una strada privata detta "Scippa" per una rapina subita da un 25enne.

Dai primi accertamenti effettuati dagli investigatori è emerso che il ragazzo sarebbe stato attirato sul posto da un profilo Telegram che portava il nome di una donna.

Arrivato in sella al proprio scooter, il 26enne sarebbe stato avvicinato da due persone: uno verosimilmente italiano e l’altro di origine extracomunitaria. I due hanno ferito il giovane con un fendente al braccio per poi rapinarlo dello smartphone e di 50 euro.

La vittima – trasferita al CTO - è stata dimessa con una prognosi di 10 giorni. Indagini in corso per risalire ai responsabili.

Gli investigatori ritengono questo adescamento a scopo di rapina un fenomeno particolarmente preoccupante, visto che sempre più spesso l’approccio parte ormai sui social.