Napoli, paura nella notte: 56enne accoltellato alla spalla

I carabinieri della compagnia Napoli Stella la scorsa notte intorno alle 2 sono intervenuti nel pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini per una persona ferita da arma da taglio. Poco prima era arrivato autonomamente in ospedale un cittadino Sri Lankese di 56 anni.
Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che l’uomo sia stato ferito alla spalla destra con un fendente durante una non meglio specificata aggressione. Il 56enne è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. Indagini in corso dei carabinieri impegnati nel ricostruire l’esatta dinamica dell’evento.