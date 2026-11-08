Paura a Vico Equense, divampa incendio in un noto ristorante Sul posto vigili del fuoco e carabinieri

Questa notte i carabinieri della stazione di Vico Equense sono intervenuti nel ristorante “La corte degli ulivi” a via Macello per l’incendio dell’area esterna adibita a giardino. Sul posto i vigili del fuoco. Dai primi accertamenti pare che l’origine delle fiamme sia dovuta a un cortocircuito.

Le fiamme, come si apprende da fonti investigative, hanno interessato alcune bombole che deflagrando hanno investito l’area esterna priva di ospiti. Il rogo si è propagato nel giro di pochi minuti, avvolgendo il pergolato esterno della strtuttura.

Diversi residenti, notando l'incendio dal centro cittadino, hanno lanciato l'allarme. Fortunatamente, grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, non si sono registrati feriti. La situazione è tornata sotto controllo ma proseguono gli accertamenti per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.