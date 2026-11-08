"DonatoriNati", tappa a Mugnano di Napoli in sinergia con la Chiesa Prosegue la campagna di sensibilizzazione e impegno sul territorio

Chi dona sangue, dona vita: una sinergia straordinaria quella tra DonatoriNati Campania e la parrocchia del Beato Nunzio supplizio di Mugnano di Napoli che hanno organizzato una raccolta di sangue nello spazio antistante la parrocchia .

L ‘iniziativa ha riscosso grande partecipazione da parte dei fedeli, volontari, giovani e cittadini. Grazie alla collaborazione con l'Avis, un’autoemoteca con personale medico specializzato ha accolto i donatori.

Grande sensibilità e sensibilizzazione da parte del oarroco don Pasquale Marino che nei giorni precedenti ha più volte rinnovato l'invito alla donazione del sangue tra i suoi parrocchiani. Un passaparola che ha rafforzato l'appello giunto anche dal presidente "DonatoriNati Campania" Tommaso Delli Paoli, figura di riferimento in Campania per le istituzioni e per i cittadini.

"Una goccia di sangue può aiutare tanto e tante persone - questo il leit motiv - per sensibilizzare i cittadini su un gesto semplice ma di grande importanza per la collettività. Ed è scesa in campo anche la chiesa. Donare è vita, io lo faccio da tempo e vorrei che sempre più la cittadinanza s’impregnasse di questa cultura. Si tratta di un gesto etico e responsabile: facendolo si aiuta la comunità ma al tempo stesso si controlla anche la propria salute. Grazie alla Chiesa e al parroco per questo segnale di grande vicinanza che abbiamo ricevuto oggi”, afferma il presidente DonatoriNati Campania Tommaso Delli Paoli.