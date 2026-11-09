SSC Napoli, De Laurentiis convinto verso il mercato di gennaio: l'idea del club Massimo sostegno per Allegri: ecco cosa ha deciso De Laurentiis per gennaio

Dopo le ultime due sconfitte contro Juventus e Porto, il Napoli di Massimiliano Allegri ha pareggiato domenica alle 12:30 contro la Lazio capolista. Un 1-1 che porta la squadra azzurra - per le prossime due settimane di pausa Nazionali - a quota 15 punti: decima in classifica e a 14 distanze proprio dalla formazione di Gennaro Gattuso.

Risultati deludenti, tra Serie A e Champions League, che hanno provocato il malcontento dei tifosi presenti allo Stadio Diego Armando Maradona. Tanti i fischi domenica, sia a partita in corso che al termine della gara.

Cambio di programma per il mercato di gennaio: le ultime

Secondo quanto raccontato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sarebbe pronto ad investire in vista del mercato di gennaio. L'idea sarebbe quello di dare a Massimiliano Allegri tutte le pedine che gli servono per riprendere il cammino in campionato, centrando gli obiettivi societari.

L'incontro a Castel Volturno tra Manna, Allegri e De Laurentiis avrebbe quindi portato all'espressione di una volontà comune ed alla decisione di voler continuare questo percorso con il tecnico livornese. A gennaio, secondo il quotidiano, si spingerà sul mercato con nuovi investimenti.