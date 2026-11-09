Sangue e shock: donna brutalmente pestata dell'ex marito L'allarme lanciato dal figlio minore: "Mamma si è chiusa in bagno, è stata picchiata"

Da un lato una voce grossa, rabbiosa, violenta. Una voce amplificata dalla gelosia, sparata a toni assordanti. Che sale insieme a mani pesanti.



Dall’altro, in un cantuccio, la voce è spenta. Nelle lacrime e nel sangue sul volto tumefatto scorre solo silenzio.



Cosa fa più rumore? Il suono degli schiaffi o quello di un equilibrio spezzato? Cosa si sente dalla strada, dall’appartamento dei vicini?



L’eco di una televisione che va in frantumi o quello di una donna che ha deposto armi e parole?



Non c’è una risposta. O forse non avrebbe senso rispondere, cambierebbe poco. Almeno nella storia che racconteremo.



Questa notte, nella cittadina di Quarto, una 38enne è stata brutalmente pestata dall’ex marito. Nei giorni scorsi un timido riavvicinamento dopo la rottura, poi ancora i problemi di sempre. Lui, 41 anni, geloso, possessivo, convinto che lei frequenti un altro.



Così reagisce e colpisce. I figli sono in casa, uno è minorenne. Chiamano il 112, serve l’intervento dei carabinieri.

"Mamma si è chiusa in bagno, è stata picchiata". È lì che la troveranno, in un angolo. Il volto è viola, tumefatto. Il sangue si mischia alle lacrime ma le parole non trovano la strada. "Signora, siamo qui"- rassicurano i militari della tenenza di Quarto - "Non deve temere".

Nessuna risposta, lo sguardo perso nel vuoto. Sul pavimento di casa c’è di tutto. Una playstation è stata lanciata contro una tv, due smartphone sono in pezzi, vetri infranti.



Il 41enne è seduto in cucina e non reagisce alle manette. Lei continua a non parlare, tace in ambulanza e continua a farlo in ospedale. Non un fiato.



È tuttora ricoverata presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, in stato di shock. L’uomo è stato portato in carcere, dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia.