Tragedia sulla Statale Sorrentina, anziano investito e ucciso L'automobilista si è fermato a prestare soccorso

Ancora sangue sulle strade della Campania e della provincia di Napoli. In mattinata il 92enne Mario Gargiulo, residente a Sorrento, è stato investito e ucciso all’altezza del bivio di Montechiaro, nel comune di Vico Equense, sulla Statale 145. L’automobilista si è fermato a prestare soccorso, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto polizia locale e carabinieri.