Sanità, 85mila avvisi per visite non disdette: appello di Rotan a Fico "Rivedere ondata di notifiche. Serve un confronto in commissione con il presidente"

"È giusto che chi non può più presentarsi a una visita provveda a cancellare la prenotazione, liberando il posto per chi è in attesa. Tuttavia, occorre verificare con attenzione le modalità con cui si è arrivati a questa massiccia operazione di recupero, i criteri adottati, la correttezza delle singole posizioni e soprattutto le ragioni di notifiche che, in alcuni casi, fanno riferimento ad appuntamenti di molti anni fa.

Non possiamo ignorare il tempo trascorso, le difficoltà dei cittadini nel ricostruire vicende così lontane e le particolari circostanze che possono aver caratterizzato alcuni periodi, a partire dall’emergenza pandemica.

Per queste ragioni ritengo indispensabile aprire un confronto istituzionale nella commissione sanità, alla presenza del presidente della Regione Roberto Fico, per acquisire chiarimenti dai vertici dell’Asl e analizzare quanto accaduto.

Bisogna comprendere quali verifiche siano state effettuate, come siano state ricostruite le posizioni debitorie e quali strumenti siano garantiti ai cittadini per segnalare errori o contestare richieste non dovute”.

Lo dichiara Michela Rostan, consigliera regionale e componente della Commissione Sanità, intervenendo sulla vicenda degli oltre 85mila avvisi di pagamento inviati dall’Asl Napoli 1 Centro ai cittadini per prestazioni sanitarie prenotate e non disdette.