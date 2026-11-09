Napoli: vibrazioni negli edifici nell'area di piazza medaglie d’oro Il comitato "Valori Collinari" chiede verifiche immediate per accertarne le cause

Al Comitato Valori Collinari negli ultimi tempi stanno arrivando segnalazioni su sciami di vibrazioni, che si susseguono a intervalli ravvicinati, distintamente percepibili nelle abitazioni di fabbricati situati in piazza Medaglie d’Oro e nelle strade circostanti la suddetta piazza.

Il fenomeno, riferito dai residenti, sta generando crescente preoccupazione per le eventuali conseguenze sulla stabilità degli edifici e sulla sicurezza.

"Non bisogna sottovalutare le segnalazioni dei cittadini - afferma il presidente del comitato, l'ingegnere Gennaro Capodanno - Le vibrazioni sono avvertite con chiarezza in più edifici e si ripetono con una regolarità che non può essere considerata casuale. Chiediamo che venga accertata con urgenza l’origine del fenomeno e che siano adottate tutte le misure necessarie a tranquillizzare le persone che abitano negli immobili della zona interessata".

Sui social network e tra i residenti si ipotizza che le vibrazioni possano dipendere dalla recente sostituzione dei treni della metropolitana collinare con convogli più pesanti e veloci. Alcuni osservatori segnalano inoltre la possibilità di un non perfetto accoppiamento ruota-rotaia, che potrebbe essere ulteriormente compromesso dall’usura delle rotaie.

"Le cause possono essere più di una - puntualizza Capodanno. Ma finché non ci saranno verifiche e riscontri tecnici ufficiali, restano solo ipotesi. E proprio per questo chiediamo indagini immediate, trasparenti e complete".

Il Comitato ricorda che il tratto di metropolitana che va da piazza Vanvitelli a piazza Medaglie d'Oro, il primo a essere costruito, dopo la posa della prima pietra avvenuta il 22 dicembre 1976 in via Mario Fiore, fu realizzato, in parte, a cielo aperto, con la creazione di paratie in cemento armato lungo il percorso. Tali paratie, pur necessarie per la sicurezza delle costruzioni, possono però trasmettere le vibrazioni con maggiore intensità agli edifici.

Il Comitato Valori Collinari chiede formalmente che l’ANM, in qualità di gestore della Linea 1, avvii senza indugio verifiche tecniche su treni, binari, accoppiamento ruota-rotaia, sistemi di ammortizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria e al Comune di Napoli, attraverso gli uffici competenti che fanno capo all'assessorato all'infrastrutture, delega affidata all'assessore Cosenza, di attivare i necessari controlli sulla sicurezza e sulla stabilità degli edifici esposti al fenomeno, effettuando altresì misurazioni strumentali delle vibrazioni, anche con monitoraggi continui nelle ore di maggiore traffico metropolitano e portando a conoscenza degli interessati le conclusioni delle verifiche e le eventuali misure correttive adottate.