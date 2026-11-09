Napoli, faida tra baby gang, arrivano le condanne: 12 anni per 3 minori Stangata dal Tribunale per i Minorenni di Napoli per la sparatoria di piazza Carolina

Una resa dei conti tra giovanissimi finita a colpi di pistola nel cuore di Napoli, a due passi dalla Prefettura e da piazza del Plebiscito. Il Tribunale per i Minorenni partenopeo (giudice Polito) ha emesso sentenze di primo grado con pene severe nei confronti dei componenti del commando che la notte tra l'11 e il 12 dicembre 2025 diede vita a uno scontro a fuoco a piazza Carolina. Le condanne e le decisioni del giudice. Il bilancio giudiziario vede tre stangate e una sola sospensione della pena:

12 anni di reclusione inflitti a due dei giovani imputati.

10 anni di reclusione per il terzo minore coinvolto.

2 anni e 6 mesi con pena sospesa e immediata scarcerazione per il quarto imputato, assistito dall'avvocato Giuseppe De Gregorio.

Per i tre minorenni principali responsabili, il giudice ha rigettato le istanze avanzate dai collegi difensivi per l'ammissione al percorso di messa alla prova, ritenendo la gravità dei fatti incompatibile con la misura alternativa.

Le indagini della DDA e la mappa criminale

Lo scontro armato, che solo per un caso fortuito non si trasformò in una strage, vedeva contrapposti due gruppi criminali emergenti appartenenti a roccaforti storiche del centro cittadino: da un lato i Quartieri Spagnoli, dall'altro il vicino Pallonetto di Santa Lucia. Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile di Napoli e coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA), avevano portato all'emissione di sette provvedimenti di fermo eseguiti a metà gennaio scorso. Oltre ai quattro minorenni giudicati, nel conflitto a fuoco risultano coinvolti anche tre maggiorenni, per i quali il processo è ormai imminente.

Il filo rosso con l'omicidio Catanzaro

L'inchiesta sulla sparatoria di piazza Carolina s'interseca con un altro drammatico fatto di sangue che ha scosso la città. Il gruppo dei Quartieri Spagnoli finito a giudizio è infatti ritenuto contiguo agli ambienti responsabili dell'agguato in cui ha perso la vita il ventitreenne Umberto Catanzaro. Catanzaro è deceduto nel novembre 2025 al reparto di Rianimazione dell'ospedale Pellegrini, a distanza di mesi dal ferimento subito la notte del 15 settembre. Il vero obiettivo dei killer era il giovane in sua compagnia, legato sentimentalmente alla figlia di Salvatore Percich, considerato dagli inquirenti al vertice del gruppo malavitoso dei Quartieri Spagnoli.