Puca: "Sangiuliano? Esponente di chi porta avanti autonomia differenziata" Il segreto Regionale di Progetto Civico: "Legga almeno un documento"

A replicare alle dichiarazioni di Gennaro Sangiuliano, che aveva parlato di Gaetano Manfredi come del "sindaco tartine e champagne" è l' Assessore all' Immagine di Napoli Carlo Puca, che non risparmia una stoccata all'esponente di Fdi: «Fossi nel fu ministro Sangiuliano, sarei più accorto nel parlare di tartine e prosecco»

«Al posto suo, ogni tanto leggerei pure qualche documento», prosegue Puca, invitando l'ex ministro della Cultura a informarsi sugli interventi realizzati dal Comune. Secondo il segretario regionale di Progetto Civico Italia, infatti, l'amministrazione Manfredi avrebbe già riqualificato decine di chilometri di strade, con ulteriori lavori ormai prossimi alla conclusione.

La replica si conclude con un attacco politico che allarga il confronto dal tema della manutenzione urbana a quello dei rapporti tra Governo e Mezzogiorno. «Insomma, andrà sempre meglio e non certo per merito di Sangiuliano, esponente della coalizione che vuole ammazzare il Sud, la Campania e i napoletani con l'autonomia differenziata», afferma Puca.