Arianna Meloni a Napoli: "Noi manteniamo impegni. Sanità? Basta sprechi" Sulle comunali: "Manfredi non è imbattibile"

Fratelli d'Italia affila le armi in vista delle elezioni comunali di Napoli del 2027 e rivendica la contendibilità del capoluogo campano. Nel corso dell'assemblea regionale del partito tenutasi in città, la responsabile della segreteria politica di FdI, Arianna Meloni, e l'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano hanno tracciato la rotta del centrodestra, attaccando l'operato del sindaco Gaetano Manfredi e della maggioranza di centro-sinistra.

Sulla possibilità di battere il primo cittadino uscente, Arianna Meloni ha risposto senza esitazioni: "Nessuno è imbattibile. Anche Giorgia Meloni è stata sottovalutata tutta la vita, eppure è diventata presidente del Consiglio". Respingendo l'idea che la sfida sia già persa, ha chiarito la strategia del partito: "Assolutamente no, stiamo lavorando per trovare il profilo migliore, abbiamo delle proposte importanti, quindi siamo assolutamente all'altezza per liberare tutte le energie possibili".

La dirigente di FdI ha poi affondato il colpo sulle divisioni dell'opposizione: "Oggi vediamo un fantastico campo largo dove il campo è talmente largo che non si conoscono neanche più tra di loro e non hanno un'idea in comune. Forse una ce l'hanno: la patrimoniale e le tasse". Di contro, ha difeso i risultati dell'esecutivo nazionale sostenendo che "noi abbiamo fatto il contrario, abbiamo investito sulle imprese, sulle famiglie e sui lavoratori, contribuendo a far ripartire l'economia".

Rivendicando l'operato del governo a quattro anni dall'insediamento, Arianna Meloni ha tracciato un bilancio dell'azione politica: "Dopo quattro anni possiamo dire che gli impegni presi con gli italiani li stiamo portando a termine. Potevamo fare di più? Probabilmente sì, ma per l'Italia che abbiamo trovato stiamo facendo un miracolo. Abbiamo ripreso la barra dritta dopo anni di mancette e marchette elettorali. Quando hai 18 partiti al governo, ognuno porta a casa il proprio risultato senza guardare a un progetto di crescita nazionale, il Paese finisce allo sbando".

Sul fronte delle politiche migratorie, la responsabile della segreteria politica ha rivendicato i dati della gestione governativa: "Sono diminuiti gli sbarchi dell'80% e abbiamo rimpatriato il 50% degli immigrati irregolari". Ha poi criticato la gestione del passato affermando che "quello che abbiamo trovato era un'Italia completamente alla mercé della criminalità, anche per delle politiche migratorie assolutamente ideologizzate. A un certo punto la sinistra spostava gli immigrati come fossero una paletta con la sabbia. Praticamente stava trasferendo l'Africa dentro l'Europa, solo che, come potete immaginare, l'Africa in Europa non c'entra". A questo ha contrapposto la strategia del governo: "Un'altra intuizione geniale di questo Governo è il Piano Mattei. Abbiamo spiegato alla sinistra che cosa vuol dire inclusione: un piano di cooperazione e sviluppo per crescere insieme. L'Africa non è povera, è ricca di materiali, metalli preziosi e terre rare. Si può crescere insieme e l'Italia può essere un grande ponte tra Europa e Africa".

Ampio spazio è stato dedicato anche al tema della sanità, smentendo le critiche delle opposizioni: "Il nostro Fondo sanitario nazionale è il più alto di sempre, con 146 miliardi di euro. Basti pensare che durante il Covid, in piena emergenza sanitaria, eravamo a 119 miliardi, 26 miliardi in meno rispetto a oggi. Stiamo sentendo tante bugie sulla sanità, ma i numeri raccontano una realtà diversa". Meloni ha quindi spostato la responsabilità sugli enti locali: "È chiaro che anche le Regioni devono fare la loro parte, non possono soltanto lamentarsi. Vadano a scoprire quelle sacche di sprechi che ci sono nelle pieghe dei bilanci, soprattutto qui in Campania".

All'incontro è intervenuto anche Gennaro Sangiuliano, che ha attaccato direttamente il sindaco Gaetano Manfredi: "Io l'ho ribattezzato il sindaco tartine e prosecco. Mi sono preso la briga di andare a consultare tramite le agenzie di stampa la giornata di Gaetano Manfredi. Ebbene, è una giornata di sole inaugurazioni. Io non capisco quando faccia il sindaco". Dopo aver denunciato le criticità della città, parlando di "strade dissestate, degrado urbano e sporcizia", l'ex ministro ha ricordato l'anniversario della caduta del Muro di Berlino sottolineando: "Riaffermiamo puntualmente di essere anticomunisti, il comunismo è stato un obbrobrio della storia e noi non ci stiamo mai di riaffermarlo".

Sangiuliano ha infine accusato l'amministrazione comunale di aver ostacolato gli interventi statali con "inghippi e intralci", rivendicando al governo centrale l'impegno finanziario per la città: "Vogliamo far capire ai napoletani che le uniche cose che si fanno in questa città sono le cose fatte dal governo Meloni: l'America's Cup, gli investimenti di oltre 1 miliardo per Bagnoli, l'albergo dei poveri, le bonifiche nell'area a nord di Napoli; sono tutti interventi programmati e voluti dal governo Meloni".