Napoli, Fontana della Scapigliata: nuovo intervento per il ripristino del decoro ABC Napoli interviene nuovamente per il ripristino del decoro nell'area

Pulizia e ripristino del decroro presso la Fontana della Scapigliata in via Egiziaca a Forcella: ABC Napoli è intervenuto questa mattina nell'area per restituire ai cittadini la bellezza di questo monumento. L'intervento si aggiunge a quelli già effettuati il 21 e il 27 ottobre scorso e rientra nell'attività di presidio che l'azienda punta ad assicurare con una frequenza quasi doppia rispetto a quella ordinariamente programmata.

«ABC Napoli sta assicurando un impegno che va oltre la normale programmazione degli interventi manutentivi, con passaggi ripetuti e un presidio costante per garantire la cura della fontana e il decoro dell'area», ha dichiarato ABC Napoli

ABC Napoli ed ASIA: l'intervento alla Fontana della Scapigliata

L’operazione è stata realizzata grazie alla collaborazione con ASIA che, su richiesta del coordinatore del Tavolo Decoro del Comune, è intervenuta tempestivamente nella giornata odierna per contribuire alla rimozione dei rifiuti accumulati. La sinergia tra ABC, Comune di Napoli e ASIA ha consentito di ripristinare le condizioni di pulizia della fontana e delle aree interessate.

«Per affrontare in maniera strutturale le criticità che si ripresentano, è tuttavia indispensabile affiancare agli interventi di pulizia un'azione coordinata con il Comune, i Servizi Sociali e l'ASL, affinché siano individuati adeguati percorsi di assistenza per le persone in condizioni di fragilità», ha continuato ABC Napoli.

Permangono, tuttavia, situazioni di criticità legate all'utilizzo continuativo dello spazio come ricovero da parte di persone senza dimora, che richiedono interventi di pulizia e ripristino con una frequenza elevata.