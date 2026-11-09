Svolta storica a Nola: un presidio di eccellenza al servizio della legalità Nasce la commissione "Amministrazione e custodia giudiziaria"

L’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Nola traccia una linea d’ombra nel contrasto alle patrimonialità illecite con l’istituzione, per la prima volta nella sua storia, della commissione di studio "Amministrazione e custodia giudiziaria".

Fortemente voluta dal presidente Domenico Molisso e dal consiglio, l’iniziativa posiziona i professionisti nolani al centro del contrasto al crimine organizzato, trasformando la cultura della legalità in un’azione concreta di tutela economica e sociale.

L’obiettivo della commissione è offrire un’alta formazione specialistica per preparare i commercialisti alla delicata gestione e custodia dei beni sequestrati e confiscati, assicurando che i patrimoni sottratti alle mafie vengano restituiti alla collettività sani, produttivi e trasparenti.

Attraverso percorsi di studio continui, la creazione di format e procedure standardizzate e la preparazione per l'iscrizione nell’elenco ministeriale degli amministratori e custodi giudiziari, l’Odcec si propone come interlocutore strategico, affidabile ed etico per le istituzioni e gli organi giudiziari.

Esprimendo profonda compiacenza per la sinergia e la fiducia ricevute, il consigliere Massimo Rubino ha sottolineato il valore del percorso svolto. Come rimarcato dal presidente Domenico Molisso, affermare la legalità significa non soltanto applicare le norme, ma garantire che il ripristino della trasparenza economica diventi volano di sviluppo virtuoso, riaffermando il valore civile e la responsabilità sociale della professione sul territorio.