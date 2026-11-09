Nappi: "Lavoro nero favorito da scelte politiche errate a livello locale" Operaio morto a Napoli: monto della Lega

"Nella regione tristemente ai primi posti per incidenti e morti sul lavoro, il sommerso è spesso favorito da un’azione politica che, a livello locale, non riesce a contrastare questo fenomeno indegno.

Alle politiche del sostegno alle imprese perché si investa ulteriormente nella sicurezza, e dell’intensificazione dei controlli nei settori maggiormente a rischio, si preferisce ancora una volta quella dell’assistenzialismo; invece di agire con la progettualità necessaria a realizzare occupazione stabile, sicura e tutelata da un contratto, si batte la strada per far affermare nuovi tipi di sussidio.

E nel frattempo, si continua a morire di lavoro nero. Ci stringiamo intorno alla famiglia di Alessandro Turiello e confidiamo nell’azione rapida degli inquirenti per far emergere tutte le responsabilità del caso e punire chi ha determinato il verificarsi delle condizioni che hanno portato alla morte dell’operaio".

Lo afferma Severino Nappi, vice coordinatore della Lega in Campania e componente del Consiglio Federale della Lega.