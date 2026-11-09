Torre Annunziata, viola il daspo: arrestato dalla polizia

Era intento a guardare una partita di calcio da una recinzione dello stadio

torre annunziata viola il daspo arrestato dalla polizia

La polizia ha arrestato un 24enne per violazione del divieto di accesso alle manifestazioni sportive...

Torre Annunziata.  

Gli agenti del commissariato di Torre Annunziata, nel corso dei servizi predisposti in occasione dell’incontro di calcio Savoia 1908-Potenza, in piazza Caraviello, hanno notato un giovane che, sporgendosi alla sommità del muro di recinzione dello stadio “A. Giraud” di Torre Annunziata, era intento a guardare la partita di calcio, pertanto hanno proceduto al suo controllo.

Dagli accertamenti è emerso che nei confronti del 24enne vige un divieto di accesso alle manifestazioni sportive, emesso lo scorso novembre dal questore di Frosinone. Per tali motivi, il giovane è stato arrestato. 

Ultime Notizie