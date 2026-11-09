Torre Annunziata, viola il daspo: arrestato dalla polizia Era intento a guardare una partita di calcio da una recinzione dello stadio

Gli agenti del commissariato di Torre Annunziata, nel corso dei servizi predisposti in occasione dell’incontro di calcio Savoia 1908-Potenza, in piazza Caraviello, hanno notato un giovane che, sporgendosi alla sommità del muro di recinzione dello stadio “A. Giraud” di Torre Annunziata, era intento a guardare la partita di calcio, pertanto hanno proceduto al suo controllo.

Dagli accertamenti è emerso che nei confronti del 24enne vige un divieto di accesso alle manifestazioni sportive, emesso lo scorso novembre dal questore di Frosinone. Per tali motivi, il giovane è stato arrestato.