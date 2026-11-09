Napoli: sorpreso con la droga in piazza nazionale e arrestato Detenzione illecita di sostanze stupefacenti

La polizia ha arrestato un 19enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, hanno notato un uomo con fare sospetto e immediatamente provveduto al suo controllo.

L’intuito investigativo dei poliziotti ha avuto positivo riscontro: il giovane è stato trovato in possesso di 6 bustine di marijuana, 7 involucri di hashish e 170 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Gli operatori, inoltre, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione in uso al ragazzo, dove hanno rinvenuto 17 bustine di marijuana, 15 involucri di hashish e materiale per il confezionamento della droga.