Napoli, al via il 40esimo Navigare: Salone Nautico Internazionale a Mergellina Dal 14 al 22 novembre la 40esima edizione del Salone Nautico Internazionale a Napoli

Nove giornate per poter definire l’acquisto dell’imbarcazione con la possibilità di poter effettuare drive test in mare. Questa la prerogativa principale del Salone Nautico Internazionale Navigare che prenderà il via, al Molo Luise a Mergellina, da sabato 14 a domenica 22.

L’organizzazione di AFINA (Associazione Filiera Italiana della Nautica), per questa quarantesima edizione, ha realizzato un nuovo layout del Villaggio a terra e definito la partecipazione del gotha della nautica da diporto italiana con numerose imbarcazioni e i migliori brand produttivi del comparto.

Navigare, il Salone Nautico Internazionale a Mergellina

«Per questa particolare edizione, che celebra i 40 anni della rassegna, abbiamo deciso di realizzare un nuovo villaggio espositivo sul molo e garantire con uno sforzo organizzativo la partecipazione dei migliori cantieri produttori di imbarcazioni – spiega Gennaro Amato, presidente di AFINA -. Nonostante il difficile periodo economico che, dal costo delle materie prime sino al costo dei pochi ormeggi esistenti a Napoli, ha denotato la crisi del settore nautico da diporto, abbiamo realizzato un appuntamento degno del riconoscimento di salone internazionale che ci è stato assegnato e riconosciuto da diversi anni per la qualità della nostra rassegna nautica».

Sin dall’ingresso la visione del villaggio, con il nuovo layout degli oltre 20 stand in vetro e pvc tutti uguali da 6 metri per 2,5, bagni chimici per donne-uomini e disabili e un salotto con area ristoro, lascia percepire un’accoglienza diversa rispetto agli anni scorsi. In acqua, sul molo in cemento e sul molo galleggiante, numerose le barche da diporto presenti a questa edizione che, tra le novità, presenta anche un biglietto di accesso a soli 6 euro (+2 per chi lo compra in prevendita), ma con ingresso gratuito per gli under 12 accompagnati da un adulto.

Prove in mare gratuite per il pubblico: le attività

Le prove in mare gratuite per il pubblico, con una prenotazione concordata con l’espositore, potranno consentire un ulteriore vantaggio per chi sta decidendo l’acquisto, per il prossimo anno, di una imbarcazione testando le potenzialità e le qualità tecniche in navigazione. Gommoni, gozzi, motoscafi e yacht, ma anche moto d’acqua e motori, fanno parte della folta presenza di modelli in esposizione. Si parte dalla più grande, Pardo 72 piedi (20,50 mt) presentato da Autosalone Italia, passando per l’Azimut 70 (19.59 mt) e il 45 piedi esposti da Gami Yachts, tra gli yacht, sino all'avveniristico e sportivo Evo R6 (18 mt) del cantiere Blu Emme Yachts che porta anche l’R4 Icone. In acqua anche numerosi modelli del cantiere Jeanneau

Nel segmento gozzi l’attenzione sarà catalizzata dal Positano 52 dei Cantieri Esposito, all'esordio annuale che, con i suoi 15.80 metri di lunghezza e i 4.85 di larghezza, si presenta come la regina del segmento produttivo, ma in acqua saranno presenti anche i gozzi dei Cantieri Mimì con la serie Libeccio nei modelli: 8,50 Cabin, 9,0 Cabin, 11 Cabin e13 WA. Tra i cantieri produttori di motoscafi spicca il Welcraft 38 T-Top esposto dal Centro Nautico Marinelli, il modello Salpa 40 Avantgarde dell’omonimo cantiere e il 37 Sport e 38 piedi del cantiere Italyure Yachts, ma anche i modelli dei cantieri: Beneteau, Innova, Idea Marine, Scan Marine e Barracuda Marine.

Come sempre, vista anche l’ampia cantieristica presente in Campania, il settore gommoni presenta il maggior numero di espositori. Indiscussa realtà quella di Italiamarine che porta ben 10 modelli a Mergellina, tra i quali il Mediterraneo 42 piedi walkaround al suo debutto mondiale. Una novità unica che affianca i modelli del cantiere partenopeo: 38 Italia -36 Ponza Cabin -36 Ponza Wa -34 Capri-33 Salina-32 Amalfi-31 Positano-29 Vesuvio-26 Panarea. Tra i produttori che hanno aderito al 40esimo Navigare anche Salpa, Panamera, Immenso Boat, Domare, Coastal, Novamares, Sea Prop e Nautica Guida.

L’esposizione sarà aperta tutti i giorni: lunedì-giovedì dalle 12:00 alle 17:30; venerdì-domenica dalle 10:00 alle 17:30. Costo del biglietto 6 euro + 2 di prevendita acquistabile dal Sito web: https://salonenauticonavigare.it/