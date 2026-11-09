Controlli interforze a Frattamaggiore: due arresti e 14 violazioni Sanzioni del valore complessivo di circa 9.000 euro

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Frattamaggiore.

Gli agenti del locale commissariato unitamente ai militari dell'arma dei carabinieri e della guardia di finanza, in collaborazione con il personale della polizia locale, hanno identificato complessivamente 390 persone, di cui 102 con precedenti, controllato 125 veicoli, di cui 4 sottoposti a sequestro amministrativo. Contestate inoltre 14 violazioni del codice della strada, con sanzioni del valore complessivo di circa 9.000 euro.

Nel corso dell’attività, gli agenti hanno arrestato due persone di cui un 35enne e un 60enne, entrambi per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I poliziotti hanno proceduto al controllo dei due uomini a bordo di un'auto, al cui interno hanno rinvenuto e sequestrato due bustine di cocaina per un peso complessivo di 113 grammi; il 35enne, inoltre, è stato trovato in possesso di 1.830 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.