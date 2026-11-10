Il "pacchetto di caramelle" e la sanità colonizzata: arrestato Casillo (Soresa) Affari e camorra: oltre al presidente di Soresa indagati anche sindaco di Volla ed ex deputata M5S

Ci sono inchieste giudiziarie che raccontano singoli episodi di malaffare, e poi ci sono indagini che, come una radiografia a contrasto, illuminano l'ossatura profonda di un sistema. Quella condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, coordinata dai pm Henry John Woodcock e Colonna Romano sotto la guida del procuratore Nicola Gratteri, appartiene a questa seconda categoria.

Il quadro dipinto dagli uomini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto è desolante: un patto criminale ed economico a tre teste, criminalità organizzata, imprenditorialità spregiudicata e istituzioni pubbliche, capace di condizionare le gare d'appalto dalla gestione dei rifiuti all'assistenza sanitaria regionale.

Il bilancio dell'operazione è imponente: 13 misure cautelari (9 in carcere e 4 ai domiciliari), 18 inviti a comparire per l'interrogatorio preventivo, perquisizioni a carico di 22 indagati e il sequestro preventivo della Langella Mario Srl, società del settore ambientale e sanitario considerata il perno dell'intero meccanismo.

Il vertice di Soresa in carcere: la sanità nel mirino

La figura centrale attorno a cui ruota il terremoto politico-istituzionale è quella di Tommaso Casillo, attuale presidente del consiglio di amministrazione di Soresa SpA, la centrale d'acquisto della sanità campana. Per Casillo, figura di lungo corso della politica regionale, già senatore, sottosegretario alle Infrastrutture nel governo Prodi e vicepresidente del Consiglio regionale, si sono aperte le porte del carcere.

Le accuse formulate dal gip del Tribunale di Napoli sono pesantissime: corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Secondo gli investigatori, Casillo avrebbe messo la propria funzione pubblica a disposizione del gruppo imprenditoriale dei fratelli Mario e Marco Langella.

Due le gare nel mirino della DDA

Appalto Rifiuti a Somma Vesuviana: Un bando quinquennale da 29,6 milioni di euro in cui Casillo si sarebbe attivato per orientare la valutazione delle offerte in favore della società dei Langella.

Gara Noleggio Barelle Soresa: Un lotto da 23,8 milioni di euro destinato alle strutture sanitarie dell'intera regione, condizionato attraverso accordi corruttivi siglati con l'intermediazione di facilitatori.

"Pacchetti di caramelle" e mazzette aumentate: il caso Volla

Se la vicenda Soresa mostra l'aggressione alle grandi cifre del bilancio regionale, la tranche dell'indagine focalizzata sul Comune di Volla restituisce il ritratto di una corruzione sistemica e quasi ordinaria. Tra i 18 indagati destinatari dell'invito a comparire figura il sindaco in carica, Giuliano Di Costanzo.

Le intercettazioni telefoniche e ambientali svelano un gergo cifrato ma trasparente. Il 30 maggio 2024, l'imprenditore Marco Langella racconta al padre di aver consegnato il giorno prima al primo cittadino un "pacchetto di caramelle": per la DDA, una chiara metafora per indicare una dazione di denaro contante. Ancora più esplicito un colloquio del 27 ottobre 2025: Mario Langella suggerisce al figlio di raddoppiare la somma destinata al sindaco, portandola da mille a duemila euro:

"È meglio... si trova più galvanizzato e fa più assai"

Il favoritismi non riguardavano solo le gare per la nettezza urbana, il verde pubblico o la riscossione dei tributi, ma si estendevano al sollecito indebito per il pagamento delle fatture aziendali e alle classiche segnalazioni per assunzioni clientelari. Nell'ambito di questo filone sono finiti ai domiciliari tre figure chiave della macchina comunale: i funzionari Giuseppina Casoria e Raffaele Mignogna e l'ex assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Annone.

Nomine e favori: gli altri filoni dell'inchiesta

L'indagine della DDA mostra come l'intreccio di interessi toccasse ambiti trasversali. L'ex deputata del Movimento 5 Stelle Teresa Manzo è indagata per corruzione insieme al compagno Alessandro Martino e a Dario Vicedomini, commissario del Centro Unico di Servizi (Cus) per le cooperative. Secondo l'accusa, la Manzo avrebbe speso la propria influenza politica per favorire la nomina ministeriale di Vicedomini nel 2020; in cambio, il commissario avrebbe assunto il compagno (nel 2022) garantendogli stipendio e rimborsi spese pur a fronte di assenze continue. Emblematica un'intercettazione del giugno 2026 in cui Vicedomini si sfoga: "Qua l'unico che ha rispettato il patto è il sottotto".

Scambio di prestazioni all'Asl Napoli 3 Sud: Indagato per corruzione anche il direttore generale dell'azienda sanitaria, Giuseppe Russo. L'ipotesi degli inquirenti è che Russo abbia favorito le imprese dei Langella presso note strutture sanitarie private accreditate (come Villa dei Fiori, Pineta Grande e l'Ospedale Betania); in cambio, gli imprenditori si sarebbero impegnati ad affidare le analisi cliniche dei propri dipendenti a un laboratorio privato compiacente indicato dallo stesso direttore.

L'ombra della Camorra: il clan Veneruso

A fare da collante e da garanzia suprema dell'intero sistema è l'ombra del clan camorristico Veneruso, egemone nei territori di Volla, Casalnuovo, Ponticelli e nell'area orientale di Napoli. La Procura contesta a vario titolo l'associazione mafiosa e il concorso esterno: l'impresa dei Langella avrebbe beneficiato della capacità di intimidazione della cosca per sbaragliare la concorrenza negli appalti pubblici, restituendo al clan risorse economiche fresche, alimentate anche da un collaudato circuito di emissione di fatture per operazioni inesistenti utili a creare provviste di denaro al nero.

L'operazione odierna disegna un quadro fosco in cui i confini tra criminalità organizzata, impresa e gestione della res publica appaiono del tutto sfumati, riconfermando l'infiltrazione delle cosche nei settori strategici della vita civile campana.