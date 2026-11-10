SSC Napoli, quattro colpi di mercato a gennaio per Allegri: i nomi individuati Quattro nomi sul taccuino di Giovanni Manna per rinforzare la rosa a disposizione di Max Allegri

Un mercato di gennaio a sostegno del progetto tecnico-tattico dell'allenatore del Napoli, Massimiliano Allegri. Dall'incontro tra il tecnico, il presidente De Laurentiis ed il direttore sportivo Giovanni Manna a Castel Volturno, è emersa la volontà comune di proseguire insieme e di investire nella sessione invernale di calciomercato.

Il patron azzurro avrebbe deciso quindi di fornire a Massimiliano Allegri i tasselli che mancano e strutturare una nuova rosa tra cessioni e colpi in entrata.

Quattro obiettivi per gennaio: i nomi del mercato del Napoli

Secondo quanto racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, sarebbero quattro i nomi che il Napoli vorrebbe puntare nella sessione invernale di mercato. Profili giovani, futuribili e di prospettiva. In attacco piace Gustavo Varela del Monza, attualmente capocannoniere della Serie A con 9 reti messe a segno: calciatore portoghese classe 2005.

Con occhi attenti sempre sulla Serie A, Giovanni Manna avrebbe individuato il classe 2007 del Sassuolo: il francese Darryl Bakola - 19 anni il 30 novembre. A centrocampo, però, piace anche Mamadou Coulibaly del Monaco: 22 anni, ma una valutazione di 40 milioni. Come esterno, invece, l'attenzione è sull'inglese Jamie Bynoe-Gittens, di 22 anni e che potrebbe essere in uscita dal Chelsea.