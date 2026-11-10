Terremoto Soresa: Fico azzera i vertici dopo gli arresti Il governatore convoca l'assemblea dopo l'arresto di Casillo

Dopo il terremoto giudiziario che ha travolto i vertici della sanità campana, arrivano le prime contromisure istituzionali. L'arresto del presidente di So.Re.Sa. SpA, Tommaso Casillo, finito in carcere nell'ambito della maxi-inchiesta della DDA di Napoli su tangenti, appalti pilotati e infiltrazioni del clan Veneruso, ha imposto una virata radicale ai vertici di Palazzo Santa Lucia.

Con una nota ufficiale diffusa dalla Giunta regionale, il governatore Roberto Fico ha annunciato l'avvio immediato delle procedure per smantellare l'attuale assetto societario della centrale unica di committenza regionale.

Convocata l'assemblea dei soci: cambio al vertice per azzerare il passato

La decisione del Presidente della Regione è immediata: convocazione d'urgenza dell'assemblea dei soci per procedere al rinnovo integrale degli organi di governo della società partecipata. Un passaggio politico fondamentale, dato che gli attuali assetti di potere in Soresa risalivano alle nomine effettuate nel 2022.

"La nostra volontà è imprimere una discontinuità netta rispetto all'attuale gestione, attraverso un rinnovamento profondo degli organi di governo e dei vertici societari, da realizzare con la massima tempestività e nel rispetto delle procedure previste."

Il messaggio inviato dal governatore Fico intende recidere ogni continuità con la passata stagione amministrativa, segnata dalle contestazioni del pm Henry John Woodcock e del procuratore Nicola Gratteri sulla gestione delle gare per l'acquisto di beni e servizi sanitari (tra cui il condizionamento dell'appalto da 23,8 milioni di euro per il noleggio delle barelle negli ospedali campani).

"Nessun rimpasto: servono trasparenza e controlli rigorosi"

Nel rimarcare il totale sostegno all'operato della magistratura, la presidenza della Regione ha voluto sottolineare come la crisi di Soresa non possa essere risolta con correttivi di facciata o nomine di compromesso. Il piano di ristrutturazione aziendale dovrà garantire che il blocco dei vertici non paralizzi l'approvvigionamento dei presidi medici e dei servizi essenziali destinati alle ASL e agli ospedali del territorio. Tuttavia, la priorità resta il ripristino del controllo di legalità su una struttura che gestisce un flusso finanziario da svariati miliardi di euro l'anno. L'uscita di scena di Casillo e l'azzeramento del cda rappresentano solo il primo capitolo di una complessa transizione politica, mentre le indagini della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto proseguono sugli altri filoni dell'inchiesta che coinvolgono sindaci, ex parlamentari e dirigenti sanitari locali.