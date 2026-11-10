Congresso ANM a Napoli con Mattarella: Meloni invitata, sul palco i leader Giustizia, scontro e riforme: dibattito con Nordio, Tajani, Schlein e Conte

Un momento strategico per il futuro dell'ordinamento giudiziario e per l'equilibrio tra i poteri dello Stato. Dal 27 al 29 novembre 2026, Napoli ospiterà il 37° Congresso nazionale dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM), un appuntamento che si preannuncia centrale nell'agenda politica e giudiziaria del Paese. Le assise delle toghe si terranno in due cornici d'eccezione della città partenopea: il Teatro San Carlo e lo storico palazzo di Castel Capuano.

L'apertura dei lavori alla presenza del Capo dello Stato

L'inaugurazione ufficiale è fissata per venerdì 27 novembre alle ore 17.00, con la partecipazione straordinaria del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ad aprire la sessione sarà la relazione del presidente dell’ANM, Giuseppe Tango, seguita dagli interventi di benvenuto del Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e del Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Resta attesa la confermata presenza della premier Giorgia Meloni, formale destinataria dell'invito da parte dei vertici dell'associazione sindacale delle toghe.

Governo e opposizioni a confronto sui temi della Giustizia

Il Congresso rappresenterà un'occasione cruciale di dibattito tra il mondo della magistratura e la classe politica italiana. È già stata confermata la presenza di due figure chiave dell'esecutivo: il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e il Ministro degli Affari Esteri e Vicepremier, Antonio Tajani.

Parallelamente, il programma include una tavola rotonda che vedrà la partecipazione dei principali leader dell'opposizione, tra cui la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein e il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Completeranno il parterre di interventi istituzionali e sociali il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, e il vicepresidente di Confindustria, Francesco Somma.

I temi caldi: Intelligenze Artificative, carceri e contrasto alla violenza di genere

Articolato su tre giornate di lavori, il dibattito congressuale affronterà le emergenze critiche dell'amministrazione della giustizia in Italia: il rapporto d'impatto tra la giurisdizione e le applicazioni dell'Intelligenza Artificiale, con il contributo di padre Paolo Benanti; l'analisi del Procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri su criminalità e sicurezza, segue la prolusione del presidente aggiunto della Corte Penale Internazionale, Rosario Aitala; mentre sul tenma della violenza di genere e diritti è previsto l'intervento di Gino Cecchettin, presidente della Fondazione Giulia Cecchettin. Infine focus sul sistema penitenziario e la gestione del sovraffollamento carcerario e la tutela dei diritti dei detenuti.

La giornata conclusiva di domenica 29 novembre si aprirà con un dibattito incentrato sulla percezione della magistratura nella società civile, moderato e arricchito dai contributi di giornalisti e giuristi quali Conchita Sannino, Luigi Ferrarella, Cathy La Torre, Flavia Perina e Franco Moretti. La dimensione culturale sarà completata dai monologhi degli attori Ester Pantano e Massimiliano Gallo. I lavori del 37° Congresso ANM si chiuderanno ufficialmente con la relazione del segretario generale dell'ANM, Rocco Maruotti, seguita dalla votazione della mozione finale.