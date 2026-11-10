Il report del Napoli sugli infortunati: in tre viaggiano verso il rientro In otto ancora fermi, ma per alcuni si avvicina la data del ritorno in campo

Domenica la sfida contro la Lazio ha chiuso un ciclo intenso, e Massimiliano Allegri ha deciso di premiare la squadra concedendo ben cinque giorni di riposo per ricaricare le batterie. Porte momentaneamente chiuse al SSC Napoli Training Center, con la ripresa ufficiale degli allenamenti fissata per la giornata di sabato.

Ma se per la maggior parte della rosa è tempo di staccare la spina, per l'infermeria azzurra il lavoro non si ferma mai. Fino alla seduta di sabato, infatti, un gruppo nutrito di calciatori sta portando avanti tabelle individuali tra fisioterapia, riatletizzazione e lavori atletici specifici.

Dalla ripresa in poi, tuttavia, il quadro inizierà a delinearsi con i primi progressi sul campo. I volti più vicini al rientro a pieno regime sono Favasuli, Neres e Spinazzola: a partire da sabato, i tre cominceranno a lavorare parzialmente con il gruppo, mettendo nel mirino il reintegro definitivo.

Per gli altri elementi attualmente ai box, invece, i programmi saranno modulati in base alle singole condizioni: capitan Di Lorenzo e Lobotka si dedicheranno al lavoro in palestra, Alisson e Badiashile alterneranno sessioni personalizzate tra campo e palestra, mentre per Buongiorno proseguirà regolarmente l'iter riabilitativo. Sabato, al fischio d'inizio della nuova settimana di lavoro, Allegri comincerà a fare la conta dei recuperi in vista dei prossimi impegni.