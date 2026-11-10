Camorra e appalti, Sangiuliano attacca: "Sistema marcio" Il capogruppo dell'opposizione: "Sembra di essere tornati agli anni Settanta"

«Sembra di essere tornati agli anni Settanta e Ottanta, quando si pose una grande questione morale», ha dichiarato Gennaro Sangiuliano, capogruppo dell'opposizione, in merito ai presunti intrecci tra camorra e appalti, sottolineando come gli ultimi sviluppi giudiziari rappresentino, a suo avviso, soltanto l'apice di un fenomeno ben più radicato sul territorio. Richiamando una categoria storica di Gaetano Salvemini, l'esponente di centrodestra ha definito quanto sta emergendo come la semplice «punta dell'iceberg di quello che verrebbe bollato come "malavita"».

Al centro del richiamo politico di Sangiuliano vi è la denuncia di una presunta strumentalizzazione delle fragilità sociali. Secondo il capo dell'opposizione consiliare, la mancata erogazione dei servizi primari e la lesione della dignità del cittadino non sarebbero frutto del caso, bensì il risultato di una precisa linea politica del centrosinistra: «Non garantendo i servizi essenziali si è generata una società dei bisogni per speculare sulle necessità delle persone».

Un meccanismo che, nella ricostruzione del capogruppo, finisce per alterare le dinamiche democratiche e la trasparenza delle istituzioni locali. «C'è un sistema marcio che soffoca la libertà del voto», ha concluso Sangiuliano, sollecitando un ripristino immediato della legalità e una netta discontinuità amministrativa rispetto ai fatti contestati dagli inquirenti.