Dal duomo a Little Italy: San Gennaro unisce Napoli e New York La mostra di (parte) del tesoro del Santo approda all'Italian American Museum

Il legame indissolubile tra Napoli e il suo Santo Patrono attraversa l'oceano. Tredici capolavori inestimabili del Tesoro di San Gennaro si preparano a lasciare temporaneamente il Museo accanto al Duomo – che continuerà comunque a garantire la regolare fruizione ai turisti per le festività – per approdare all'Italian American Museum di New York. La prestigiosa mostra, in programma dal 21 novembre 2026 al 20 febbraio 2027, celebra due ricorrenze storiche fondamentali: il centenario della celebre Festa di San Gennaro nella Little Italy di Manhattan e, guardando a gennaio 2027, i cinquecento anni dal solenne Voto con cui la città di Napoli, nel 1527, affidò le proprie sorti al Santo.

Il progetto espositivo, selezionato dal Comitato Neapolis 2500 e presentato dal prefetto di Napoli Michele di Bari, è finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con il patrocinio del Ministero della Cultura e del Comune di Napoli. Curata da Giulia Silvia Ghia, la mostra è promossa da We the Italians e dall'Italian American Museum, in coproduzione con Arthemisia e in stretta collaborazione con la Deputazione della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro e il Museo gestito da D'Uva.

Nelle sale americane i visitatori potranno ammirare la riproduzione dello storico documento notarile del Voto, affiancato da opere di immenso valore e antichità: dalla pisside dell'Arcivescovo di Capua del 1582 al calice Strambone del 1707. Spazio anche a pezzi recentemente restaurati, come il calice donato dalla famiglia Sangro nel 1761, la pisside dei Fratelli del Giudice e il dipinto settecentesco San Gennaro di Jacopo Cestaro. Il percorso espositivo si arricchisce inoltre di paramenti sacri come una mitra in tessuto e un piviale, della replica del busto reliquiario firmata da Armando Arcovito e degli scatti d'autore di Mimmo Jodice e dei fotografi Mario, Riccardo e Sergio Siano, capaci di immortalare la forza e la devozione delle processioni napoletane tra gli anni '70 e '80.

Un ponte culturale e spirituale di forte valenza strategica, come sottolineato dalle istituzioni: se per il prefetto di Bari «la fede diventa patrimonio di tutti, non necessariamente dei credenti», l'assessora comunale Teresa Armato hanno rimarcato come l'iniziativa rinsaldi ulteriormente il gemellaggio ideale e la profonda connessione storica tra Napoli e la comunità di New York.