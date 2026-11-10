Inaugurata con il Premio Nobel George Nagel la 40ª edizione di Futuro Remoto Al via sei giorni di eventi gratuiti a Città della Scienza: parte la 40°edizione di Futuro Remoto

Si è aperta questa mattina presso la Sala Newton di Città della Scienza a Napoli la 40ª edizione di Futuro Remoto, la storica manifestazione di divulgazione scientifica, sostenuta dalla Regione Campania, che dal 10 al 15 novembre trasformerà il polo scientifico partenopeo in un laboratorio aperto ed interamente gratuito.

In coincidenza con la Giornata Mondiale della Scienza per la Pace e lo Sviluppo promossa dall'UNESCO, la cerimonia inaugurale – condotta dalla giornalista scientifica Silvia Bencivelli – ha registrato una straordinaria partecipazione di studenti, docenti, ricercatori e cittadini.

Il Presidente Covone inaugura Futuro Remoto

A dare il via alla settimana di eventi e al ricco palinsesto co-organizzato con gli Atenei campani e i principali enti pubblici di ricerca nazionali sono stati i saluti istituzionali del Presidente della Fondazione IDIS – Città della Scienza Giovanni Covone, dell'Assessore alla Transizione Digitale e Smart City del Comune di Napoli Valerio Di Pietro e dell'Assessore alla Cultura della Regione Campania Onofrio Cutaia.

Nel ripercorrere l'evoluzione della manifestazione e la visione fondativa del fisico Vittorio Silvestrini, il Presidente Giovanni Covone ha evidenziato il profondo valore sociale ed educativo del festival: «Oggi partiamo con la quarantesima edizione di Futuro Remoto in un momento che rappresenta un nuovo, grande inizio per Città della Scienza, riaprendo le porte a tutti i cittadini con la gratuità di tutte le attività. Vedere la Sala Newton gremita da un bellissimo pubblico di ragazzi è il segnale più significativo: come ricordava Vittorio Silvestrini, l'immaginazione non è più un gioco ma un dovere e una responsabilità. Dobbiamo aiutare le nuove generazioni a immaginare e realizzare un futuro di promesse e di pace, ed è per noi un immenso privilegio farlo oggi insieme a un Premio Nobel per la Medicina come Georg Nagel».

Georg Nagel, Premio Nobel per la Medicina 2026, a Città della Scienza

Momento centrale e fortemente emozionante della mattinata è stato l'intervento straordinario di Georg Nagel, Premio Nobel per la Medicina 2026 e padre dell'optogenetica, che alla sua prima uscita pubblica prima della cerimonia di Stoccolma ha presentato i capisaldi delle sue scoperte e si è confrontato in un dialogo diretto con la Vicepresidente di Città della Scienza Antigone Marino.

Al termine del confronto, suggellato dalla consegna di una targa celebrativa da parte dei vertici della Fondazione, il biofisico tedesco ha rivolto un pensiero spontaneo e appassionato alle centinaia di giovani presenti: «Volevo spiegare la mia ricerca sull'optogenetica e le ragioni che hanno portato a questo riconoscimento. Lo studio può essere utile per l’ereditarietà della genetica. Ai ragazzi che desiderano intraprendere questo percorso mi sento di dire che ognuno deve fare ciò che gli piace davvero, non per un riconoscimento economico o per accontentare il volere dei genitori ma per trovare un impegno che dia piacere solo per il fatto di svolgerlo e in cui si riesca a fare bene qualcosa».

Forte il legame tra il Premio Nobel Georg Nagel e Napoli (ha sposato la biologa napoletana Anna Maria Musti) e con l'Università degli Studi di Napoli Federico II: tra il febbraio 1999 e l'aprile 2000, lo scienziato ha svolto un'importante attività di ricerca presso la Torre Biologica della Facoltà di Medicina grazie a una prestigiosa borsa europea Marie Curie.

Ass. Cutaia: «Una nuova fase per Città della Scienza»

Anche l’Assessore Regionale alla Cultura Onofrio Cutaia ha espresso il suo pensiero dal palco: «L'avvio di Futuro Remoto rappresenta un momento di forte emozione per la straordinaria partecipazione dei giovani e per il rilancio di Città della Scienza che, grazie alla nuova governance guidata dal presidente Covone, intraprende una nuova fase progettuale. La Regione Campania garantisce il proprio convinto sostegno a questa iniziativa strategica per il Paese, affiancando la struttura con costante ascolto e collaborazione istituzionale».

La cerimonia inaugurale ha offerto inoltre importanti spunti di riflessione civile ed etica grazie al momento curato dal Centro Sociale Ex Canapificio di Caserta, con le voci di Virginia Crovella e Abraham Kouassi sul ruolo della conoscenza per la pace e la sostenibilità. Contestualmente, la Fondazione ha lanciato ufficialmente la Borsa di Studio “Vittorio Silvestrini” per la comunicazione della scienza, pensata per sostenere i giovani talenti del racconto scientifico. A completare la sessione scientifica è stato l'intervento di Roberto Ragazzoni, Presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), dedicato alle nuove frontiere dell'esplorazione cosmica. A coronamento della mattinata, il palco della Sala Newton ha accolto le armonie dei 40 componenti del Coro di Voci Bianche del Teatro di San Carlo di Napoli, festeggiando in musica l'inizio di una sei giorni che vedrà la Scienza dialogare con l'intera comunità.

Il taglio del nastro di Urban Oasis

Dopo la cerimonia di apertura, si è tenuto il taglio del nastro di Urban Oasis, installazione di architettura eco-sostenibile promossa da Formedil Napoli e progettata dagli architetti Cascone+Laddaga / CODESIGNLAB. Il progetto, presentato a Città della Scienza nell’ambito di Futuro Remoto 2026, crea un microspazio autosufficiente ed energeticamente efficiente pensato per mitigare gli effetti delle ondate di calore e rendere gli spazi pubblici più confortevoli.

Nel pomeriggio, alle ore 15:00, spazio al "Premio Nazionale Nicolais: Ideas come to life for a sustainable world", promosso da Materias in memoria del Prof. Luigi Nicolais per valorizzare il talento scientifico e favorire il trasferimento tecnologico. L'iniziativa ha visto il confronto tra ricerca, università e mondo d'impresa per accompagnare startup e progetti innovativi a elevato impatto sostenibile verso concrete applicazioni industriali.