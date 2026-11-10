"La Mostra e una nuova Napoli" il documentario di Francesco Carignani su YouTube Un viaggio nella storia della Mostra d’Oltremare, tra arte, architettura e trasformazione urbana

Dopo l’anteprima dello scorso anno in occasione della rassegna Napoli2500 del Comune di Napoli, La Mostra e una nuova Napoli, il documentario diretto da Francesco Carignani, arriva su YouTube, disponibile gratuitamente per tutti.

Una scelta precisa, che nasce dalla volontà di restituire alla città un pezzo importante della propria memoria collettiva, rendendo accessibile a un pubblico quanto più ampio possibile la conoscenza di uno dei complessi architettonici e monumentali più significativi del Novecento italiano, grazie agli edifici costruiti da Carlo Cocchia, Marcello Canino, Giulio De Luca, Luigi Piccinato e tanti altri architetti.

La storia della Mostra di Oltremare su YouTube

Attraverso immagini storiche, testimonianze e approfondimenti, il documentario ripercorre la nascita e l'evoluzione della Mostra d'Oltremare, un progetto che ha segnato profondamente la storia urbanistica, architettonica e culturale di Napoli. Un luogo straordinario, nel quale convivono linguaggi artistici, visioni urbanistiche e testimonianze di un'epoca complessa, che conserva ancora oggi un patrimonio di eccezionale valore, non sempre adeguatamente conosciuto e valorizzato.

Ma La Mostra e una nuova Napoli non vuole essere soltanto un racconto del passato. Il film intende soprattutto riaccendere una riflessione sul presente e sul futuro della Mostra d'Oltremare, sulle sue potenzialità ancora inespresse e sul ruolo che questo immenso patrimonio potrebbe svolgere nello sviluppo culturale, sociale ed economico della città. Un invito a guardare alla Mostra non semplicemente come a uno spazio destinato a ospitare manifestazioni ed eventi, ma come a un importante patrimonio urbanistico collettivo da riscoprire, tutelare e proiettare verso il futuro.

Le parole di Francesco Carignani

«Con questo documentario ho voluto raccontare non soltanto la storia di un luogo straordinario, ma anche l'ambizione di una città che, attraverso l'architettura e la cultura, immaginava il proprio futuro. Credo che oggi sia necessario tornare a interrogarci su quella visione e sulle opportunità che la Mostra d'Oltremare può ancora offrire a Napoli. La scelta di pubblicare gratuitamente il film su YouTube nasce proprio da questo desiderio: fare un piccolo regalo alla città, restituendo ai napoletani la conoscenza di un patrimonio che appartiene a tutti, oltre che accendere una riflessione sul ruolo della mostra nel futuro», dichiara il regista Francesco Carignani.

La distribuzione gratuita rappresenta dunque parte integrante del progetto culturale: non soltanto una modalità di diffusione, ma una scelta di divulgazione e partecipazione, affinché la storia della Mostra d'Oltremare possa raggiungere cittadini, studenti, studiosi e appassionati, contribuendo a costruire una nuova consapevolezza del suo valore.

Il documentario è disponibile gratuitamente su YouTube, con l'auspicio che la sua visione possa alimentare curiosità, conoscenza e, soprattutto, un nuovo confronto sul futuro di uno dei luoghi più affascinanti e ricchi di potenzialità di Napoli.

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