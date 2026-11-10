IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Mezza bassezza Il Napoli contro la Lazio avrebbe dovuto dimostrare di essere una squadra all'altezza. E, invece...

Ci mancavano gli sfottò di Ryanair. "Questo weekend il Napoli torna in campo, auguri...". Questo era il post pubblicato qualche ora prima della partita al Maradona contro la capolista Lazio dalla compagnia aerea low cost irlandese. Vista l'acida ironia che deve aver fatto arrabbiare più di qualcuno, era giunto frettoloso un secondo post che diceva: "Vediamo se riusciamo a portare un po' di fortuna agli azzurri". Il commento del traslatore della notizia su areanapoli.it, Alessandro Sepe, era stato: "Ora toccherà al Napoli dimostrare sul campo di essere una squadra all'altezza". Speranza ancora una volta vana. Si resta mezza bassezza.