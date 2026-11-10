Cessioni Napoli, Lucca e Lang via a gennaio? Dubbi su altri due titolarissimi! Calciomercato Napoli a gennaio: Manna valuta alcuni nomi per la cessione

Il Napoli di Massimiliano Allegri è arrivato alla sosta di novembre da decimo in classifica e con soli 15 punti conquistati in Serie A. Una situazione - a cui si aggiungono anche i risultati deludenti in Champions League e le contestazioni dei tifosi - che sembrano aver spinto la società a guardare con fiducia nel mercato di gennaio.

Dall'incontro a Castel Volturno tra Allegri, De Laurentiis e Manna sembra essere emersa la volontà di investire nella sessione invernale di calciomercato per strutturare al meglio la rosa. Oltre agli acquisti, però, sarà fondamentale fare un discorso anche per quanto riguarda le cessioni.

Lucca e Lang verso la cessione? Le ultime

Secondo quanto racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, sono diversi i nomi che potrebbero allontanarsi da Napoli a gennaio. Le posizioni più delicate sono sicuramente quelle di Lorenzo Lucca - ancora fermo a zero gol in stagione e che vive un momento estremamente complesso - e Noa Lang - protagonista di episodi di dissidio con la tifoseria.

Questi due calciatori azzurri avevano già salutato il Vesuvio nella finestra invernale della passata stagione. Lucca fatica ancora oggi a trovare la sua dimensione in casa Napoli, nonostante un minutaggio maggiore. Lang rientra tra i nomi spesso schierati titolari da parte di Massimiliano Allegri, ma non sembra entrare in sintonia con l'ambiente.

Non solo Lucca e Lang: altri nomi in dubbio

Il quotidiano, però, non fa riferimento solo a Lucca e Lang, ma anche ad altre situazioni in dubbio in casa Napoli. In particolare si parla di Frank Zambo Anguissa e di Stanislav Lobotka. Il camerunense rischia di diventare un parametro zero, mentre lo slovacco potrebbe valutare una nuova desitinazione a fronte di un'offerta rilevante.