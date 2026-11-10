A Napoli il "MISTERO BUFFO" di Dario Fo con Christian Poggioni a Villa di Donato Un imperdibile appuntamento - sabato 14 novembre - per celebrare la grande eredità di Dario Fo

Sabato 14 novembre 2026, alle ore 20:30, il palcoscenico della settecentesca Villa di Donato di Napoli si accenderà con l'energia rivoluzionaria e senza tempo del teatro di Dario Fo e Franca Rame. In scena Mistero Buffo e altre storie, diretto e interpretato da Christian Poggioni per la Compagnia teatrale Fo-Rame.

L’evento si inserisce nel cuore dell’ampio ciclo “ATELLANE”, promosso all’interno della rassegna UNICI TEATRO a cura di Jacopo Fo, in occasione delle celebrazioni per il centenario della nascita di Dario Fo, insignito del Premio Nobel per la Letteratura nel 1997 con la celebre motivazione: “Seguendo la tradizione dei giullari medievali, dileggia il potere restituendo la dignità agli oppressi”.

Il "MISTERO BUFFO" di Dario Fo con Christian Poggioni

Christian Poggioni guida il pubblico in un percorso di profonda emozione e divertimento, portando in scena tre celebri testi tratti da quel capolavoro teatrale: La nascita del giullare | Il primo miracolo di Gesù Bambino | La parpaja topola.

Le giullarate di Dario Fo, nate come monologhi, si rivelano sul palco autentici dialoghi con il pubblico, recitati nel leggendario grammelot — il linguaggio originale inventato da Fo fondendo dialetti del Nord Italia, suoni evocativi e ritmi incalzanti. Un'occasione unica per riscoprire come la risata possa elevarsi a forma più onesta e tagliente di verità. Il laboratorio con Christian Poggioni, inoltre, si terrà domenica 15 novembre, dalle ore 10:30 alle ore 13:30 (ingresso libero).

Lo spettacolo rappresenta uno dei momenti-simbolo di un più ampio percorso di approfondimento scientifico e culturale sull’origine campana del teatro comico europeo, dalle origini classiche fino a Dario Fo e Franca Rame. Il progetto, sostenuto dalla Regione Campania e dalla Fondazione Fo-Rame, è stato presentato lo scorso ottobre nel corso di un tavolo di confronto con i docenti delle Università campane, e ha dato vita a spettacoli e laboratori dedicati a giovani attori e studenti.

«Le Fabulae Atellanae sono un’eredità straordinaria della civiltà campana e costituiscono il fondamento storico del teatro comico dell'intera tradizione occidentale. Rappresentavano un genere teatrale di straordinaria vitalità, basato sull'improvvisazione, con maschere fisse e strutture comiche ricorrenti», ha dichiarato il direttore della rassegna, Jacopo Fo.