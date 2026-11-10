Napoli, zona mercato: sorpreso a cedere droga e arrestato Manette ai polsi di un 29enne

La polizia ha arrestato un 29enne per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, nel corso di mirati servizi in zona Mercato, hanno sorpreso il 29enne cedere della sostanza stupefacente. Gli operatori, durante l’attività di ossservazione hanno notato il giovane che, in cambio di denaro, consegnava qualcosa ai soggetti che gli si avvicinavano.

I poliziotti, per interrompere l’attività di spaccio, si sono avvicinati all'uomo che, alla loro vista, ha tentato la fuga finché, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato con addosso 6 involucri di cocaina/crack ed 80 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.