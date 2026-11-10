Amministrative, la direzione regionale di Azione: "Protagonisti a Napoli" Ditto: "Nessun ruolo di secondo piano"

"Le prossime amministrative non sono un semplice passaggio elettorale ma la cartina di tornasole della nostra presenza sul territorio campano: è lì che si misura la credibilità di un progetto riformista, e la sfida dal peso specifico maggiore è Napoli".

Enrico Ditto, responsabile enti locali di Azione, ha indicato così la priorità del partito nel corso della direzione regionale di Azione Campania, riunita ieri, lunedì 9 novembre, all'Holiday Inn del Centro direzionale con il segretario regionale e commissario della provincia di Napoli Luigi Bosco, il vicesegretario e responsabile dell'organizzazione Ettore Rosato e la vicesegretaria nazionale Francesca Scarpato.

Dalla riunione, dedicata all'analisi della situazione politica, al quadro delle alleanze e alla scuola di formazione politica regionale, è emersa all'unanimità la linea di arrivare da protagonisti alle amministrative di Napoli, avviando al tempo stesso un dialogo strutturato con le forze dell'area centrista, liberale, moderata ed europeista. Il partito lo considera un banco di prova anche in vista dei futuri appuntamenti elettorali nazionali.

"Napoli è la terza città d'Italia, il centro nevralgico dell'economia, della cultura e dell'amministrazione regionale", prosegue Ditto. "Dobbiamo partecipare da protagonisti, con un progetto politico forte, trasparente e riconoscibile, senza accettare ruoli di secondo piano". Quanto alle alleanze, il responsabile enti locali esclude accordi decisi in partenza: "Il quadro delle coalizioni non si subisce e non si definisce a tavolino. Si costruisce sui contenuti, quindi sui servizi pubblici, sui trasporti, sulla rigenerazione urbana e sul lavoro. Alleanze sì, ma con chi condivide una visione di buon governo, pragmatica e distante da ogni forma di populismo".

La direzione ha fissato anche i criteri per le candidature, rivolte al mondo moderato, riformista e produttivo che il partito intende rappresentare a tutti i livelli istituzionali: leale competizione tra i candidati, nessuna candidatura calata dall'alto e nessun candidato di passaggio, pronto a staccarsi dopo il voto.

"Dobbiamo iniziare subito una mappatura puntuale delle nostre forze nei comuni al voto", aggiunge Ditto, "valorizzando gli amministratori uscenti e attraendo energie nuove, anche grazie alla sinergia con la nostra scuola di formazione politica".