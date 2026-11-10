Piano di Sorrento si unisce nel ricordo di Anna Scala: memoria e ascolto Contro la violenza sulle donne

Un fitto calendario di iniziative, eventi e momenti di confronto dedicati alla cultura del rispetto e alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.

Un percorso articolato che, per l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Salvatore Cappiello, porta con sé il volto e la memoria di Anna Scala, vittima di femminicidio a Piano di Sorrento il 17 agosto 2023. Il suo ricordo costituisce il motore del programma di novembre ideato dal Comune attraverso la Commissione Pari Opportunità.

Si parte con l’adesione alla campagna nazionale "Mai Bandiera Bianca", promossa da Anci e Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il percorso è guidato da un impegno: “Difendere i diritti, custodire la vita, cambiare il futuro”. Le iniziative prendono il via in queste ore con "Le parole che fanno la differenza", una campagna che entra nel vivo attraverso spot e messaggi significativi pubblicati sui canali istituzionali del Comune, realizzati grazie all’Ufficio Comunicazione e in collaborazione con il Servizio Civile Universale.

Domenica 17 novembre si terrà "I Nonni Raccontano - I diritti dell'infanzia", incontro intergenerazionale curato insieme all'Ufficio Politiche Sociali, al Centro Sociale per Anziani e all'Istituto Comprensivo di Piano di Sorrento. Successivamente, dal 20 novembre (con inaugurazione alle ore 16:30) al 5 dicembre, la Biblioteca comunale – in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e il Punto Nati Per Leggere Campania – ospiterà la mostra "Parola di Bambina e diritti dell'infanzia", arricchita da momenti di lettura dedicati ai valori del rispetto e dei diritti.

Lunedì 24 novembre ricorre una giornata centrale, di memoria e confronto. Alle ore 16:00, nel luogo in cui si consumò la tragedia, verrà collocata una targa commemorativa e inaugurata la Panchina Rossa in memoria di Anna Scala. Alle ore 16:30, presso la Scuola “Michele Massa”, si terrà il convegno "La discriminazione come forma di violenza - Da soli non ce la facciamo", con la partecipazione dei ragazzi dell'Istituto Comprensivo e aperto a tutta la cittadinanza.

Il percorso culminerà martedì 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le Donne, con l'istituzione e l'attivazione ufficiale dei punti "Cassetta Rossa": uno spazio di ascolto, segnalazione e supporto concreto pensato per offrire aiuto a chi vive situazioni di violenza o discriminazione.

"Un percorso articolato - dichiara il Sindaco Salvatore Cappiello - che diventa realtà grazie al lavoro costante dell’Ufficio comunale per le Pari Opportunità. Insieme, uniti, contro la violenza di genere!".