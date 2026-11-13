"Stesa" ad Afragola, il Prefetto: "Gesti efferati che non ci intimidiscono" La risposta dello Stato dopo la sfida dei clan: rafforzata la vigilanza

"Sono gesti efferati che non intimidiranno. Anche questa sera abbiamo rafforzato le misure di vigilanza del territorio". Lo ha dichiarato il prefetto di Napoli, Michele di Bari, che ad Afragola ha riunito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica dopo alcune "stese", cioè esplosioni di colpi d'arma da fuoco lungo le strade, avvenute nei giorni scorsi.

L'ALLARME DELLA COMUNITÀ

Il prefetto ha riconosciuto che gli episodi hanno provocato un comprensibile allarme tra la popolazione, ma ha chiesto che i fatti vengano raccontati "nella maniera più oggettiva possibile". "Noi da una parte raccogliamo il grido d'allarme della comunità, ma ribadiamo anche che c'è una grande attenzione, e non da oggi, delle forze di polizia", ha aggiunto.

LA RISPOSTA DELLO STATO

Secondo di Bari, ad Afragola la risposta dello Stato non è mai mancata, come dimostrano le diverse operazioni di polizia condotte negli ultimi tempi. Il prefetto ha ringraziato la Direzione distrettuale antimafia, con il procuratore Nicola Gratteri, e il procuratore di Napoli Nord, Domenico Airoma, che ha partecipato alla riunione. "Tutto ciò significa che Afragola ha sempre avuto una forte attenzione da parte dello Stato", ha sottolineato.

L'APPELLO ALLA FIDUCIA

Il prefetto ha rassicurato la cittadinanza, ribadendo che "le donne e gli uomini in divisa stanno dando il massimo delle loro capacità" e che la comunità deve avere fiducia nelle istituzioni.

VIDEOSORVEGLIANZA E INTERVENTI SUL SOCIALE

Sul fronte della prevenzione si sta potenziando il servizio di videosorveglianza, senza trascurare le attività avviate in ambito sociale.