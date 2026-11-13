Caivano: sorpresi con la droga e arrestati Manette per un 18enne e un 21enne

Tre agenti liberi dal servizio, appartenenti al commissariato di Afragola e alla sottosezione polizia stradale di Porto San Giorgio, nel transitare in via Kennedy, a Caivano, hanno notato due giovani scendere rapidamente da un’auto per poi allontanarsi a bordo di un’altra vettura parcheggiata nelle vicinanze.

Insospettiti da tale comportamento, i poliziotti li hanno seguiti fino a quando, dopo aver percorso alcune vie limitrofe, i due sono tornati in via Kennedy, dove il 21enne ha prelevato qualcosa dalla vettura precedentemente lasciata in sosta per poi ripartire nuovamente.

Giunti in via Atellana i poliziotti, con l’ausilio delle volanti del commissariato di Afragola, hanno raggiunto e bloccato i giovani che, alla loro vista, hanno tentato di disfarsi di un pacchetto contenente 25 involucri di cocaina; inoltre, i due sono stati trovati in possesso di 250 euro in banconote di vario taglio.

Successivamente, gli operatori hanno effettuato un controllo anche sull’auto parcheggiata in via Kennedy, al cui interno hanno rinvenuto altri 5 involucri della stessa sostanza. Per tali motivi, i giovani sono stati arrestati.