Aggressione in carcere a Poggioreale: tre poliziotti in ospedale L'appello del Sappe: "Basta violenza"

Ancora violenza nel carcere di Poggioreale, dove tre appartenenti alla polizia penitenziaria sono rimasti feriti durante un’aggressione da parte di un detenuto e hanno dovuto fare ricorso alle cure ospedaliere.

L’episodio è avvenuto nel reparto Avellino Dx della casa circondariale napoletana, dove un detenuto italiano, per futili motivi, si è scagliato contro il personale di servizio, aggredendo un ispettore e due assistenti di polizia penitenziaria.

A riferire l’accaduto è Raffaele Serra, dirigente sindacale del sindacato autonomo polizia penitenziaria (Sappe) per la Campania, che esprime piena solidarietà ai tre colleghi feriti e formula loro gli auguri di pronta e completa guarigione.

"Esprimiamo un grande apprezzamento per il lavoro svolto quotidianamente dalle donne e dagli uomini della polizia penitenziaria, che continuano a garantire sicurezza e legalità anche in condizioni operative estremamente difficili. Ma, accanto al riconoscimento per la professionalità e il senso del dovere dimostrati, non possiamo nascondere una fortissima preoccupazione per la frequenza e la gravità degli eventi critici che si verificano ogni giorno nelle carceri.

Le aggressioni non possono diventare una componente ordinaria del servizio. Chi indossa una uniforme non può essere lasciato solo ad affrontare situazioni di crescente pericolosità", sottolinea Serra.

Sull'episodio interviene anche Marianna Argenio, vice segretario regionale del Sappe Campania, che manifesta la propria vicinanza ai tre operatori coinvolti: "Desidero esprimere la mia più sincera solidarietà ai colleghi feriti, ai quali auguro una pronta guarigione. A loro va il nostro abbraccio e il riconoscimento per il servizio svolto. È inaccettabile che chi lavora quotidianamente per garantire ordine e sicurezza debba mettere a rischio la propria incolumità. Il personale merita rispetto, tutela e condizioni di lavoro che non lo espongano continuamente alla violenza".

Sulla vicenda interviene Donato Capece, segretario generale del Sappe: "Quanto accaduto a Poggioreale è l'ennesima dimostrazione di un sistema penitenziario nel quale la Polizia Penitenziaria è chiamata a fronteggiare quotidianamente situazioni di elevatissimo rischio, spesso senza disporre di tutti gli strumenti necessari. Non bastano la professionalità, il coraggio e lo spirito di sacrificio degli operatori: occorrono risposte concrete da parte dell’Amministrazione e della politica. La sicurezza degli istituti penitenziari passa innanzitutto dalla sicurezza di chi vi lavora".

Il leader nazionale del Sappe sollecita quindi interventi urgenti per mettere il personale nelle condizioni di operare efficacemente: "Servono adeguati percorsi di formazione iniziale e continua, aggiornamento professionale costante, strumenti tecnologici moderni e dotazioni operative idonee a prevenire e contrastare ogni forma di illegalità e sopraffazione all’interno degli istituti. Bisogna investire sulle competenze e sulla capacità di intervento della Polizia Penitenziaria, rafforzando anche le misure di prevenzione e tutela del personale. Non è accettabile che siano sempre e soltanto le donne e gli uomini del Corpo a pagare il prezzo delle inefficienze organizzative e delle criticità del sistema".

Il Sappe chiede pertanto all’amministrazione penitenziaria di assumere iniziative immediate e strutturali. "La legalità in carcere non si afferma con gli slogan, ma garantendo al personale mezzi, formazione, tecnologia e condizioni di sicurezza adeguate. Difendere la polizia penitenziaria significa difendere lo Stato e la sua presenza nelle carceri" - conclude Capece.